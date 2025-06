KOSPI Sentuh Level Tertinggi Tahun Ini di Hari Pelantikan Presiden Korsel, Lee Jae-myung

Photo : YONHAP News

Pasar saham Korea Selatan dibuka menguat pada Rabu (04/06) dan berhasil mencetak level tertinggi tahun ini bertepatan dengan hari pelantikan presiden terpilih, Lee Jae-myung.Indeks Harga Saham Gabungan Korea (KOSPI) memulai perdagangan hari ini di posisi 2.737,92 poin, naik lebih dari 1,4 persen dibandingkan penutupan sehari sebelumnya.Bursa utama dibuka di atas level tertinggi sebelumnya, yakni 2.720,65 poin yang tercatat pada Kamis (29/05) lalu, dan sempat menembus angka 2.760 poin pada sesi pagi.Kenaikan ini dipimpin oleh aksi beli bersih investor asing dan institusi, sementara investor individu tercatat melakukan aksi jual. Pergerakan ini dinilai mencerminkan optimisme pasar terhadap janji Lee untuk menciptakan kondisi optimal agar KOSPI bisa mencapai level 5.000.Sementara itu, indeks KOSDAQ yang didominasi saham teknologi juga naik 1,19 persen, dibuka di level 749,13 poin.Di sisi lain, nilai tukar won terhadap dolar AS melemah. Kurs dibuka naik 1,9 won menjadi 1.375 won per dolar AS.