Sutradara 'Squid Game' Hwang Dong-hyuk Raih Penghargaan Creator Tribute Di Gotham TV Awards 2025

Photo : YONHAP News

Hwang Dong-hyuk, sutradara serial Netflix ‘Squid Game’, menerima penghargaan pencapaian khusus di ajang penghargaan televisi Amerika Serikat (AS).Sutradara Hwang berhasil meraih penghargaan Creator Tribute pada ajang ‘The Gotham 2025 TV Awards’ yang digelar di New York, AS pada 2 Juni.Penghargaan ini diberikan kepada kreator yang telah memperluas cakrawala industri televisi dan memberikan dampak signifikan bagi dunia hiburan.Dalam pidatonya, Hwang Dong Hyuk mengenang kemenangan ‘Squid Game’ pada kategori ‘Breakthrough Series Over 40 Minutes’ di Gotham Awards 2021, saat ia menyebut pencapaian itu sebagai sebuah keajaiban. Kini, empat tahun kemudian, ia kembali memegang trofi bergengsi ini yang membuatnya merasa keajaiban itu masih terus berlanjut.Sementara itu, Squid Game season 3 dijadwalkan tayang pada tanggal 27 Juni mendatang.