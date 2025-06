Cadangan Devisa Korsel Tahan di Kisaran 400 Miliar Dolar AS pada Mei

Photo : YONHAP News

Cadangan devisa Korea Selatan bulan Mei sedikit menurun tetapi tetap berada di kisaran 400 miliar dolar AS.Menurut laporan Cadangan Devisa per akhir Mei yang dirilis oleh Bank Sentral Korea (BOK) pada Kamis (05/06), cadangan devisa bulan lalu tercatat sebesar 404,6 miliar dolar AS, menurun 70 juta dolar AS dibandingkan bulan sebelumnya.Meskipun terdapat pendapatan dari pengelolaan aset valuta asing, cadangan devisa sedikit menurun karena bank-bank komersial menarik kembali valuta asing yang sebelumnya disimpan di BOK.Dari segi komposisi cadangan devisa, surat berharga berjumlah 359,97 miliar dolar AS, mencakup 89% dari total cadangan devisa. Simpanan berjangkau menurun lebih dari 3,5 miliar dolar AS, menjadi 19,69 miliar dolar AS, atau 4,9% dari totalnya.Selain itu, jumlah Hak Penarikan Khusus (SDR) tercatat sebesar 15,68 miliar dolar AS, posisi IMF sebesar 4,46 miliar dolar AS, dan cadangan emas sebesar 4,79 miliar dolar AS.Pada akhir April, cadangan devisa Korea Selatan berada di peringkat ke-10 di dunia.