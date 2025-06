Peringatan Hari Musik Tradisional Korea yang Pertama Digelar dengan Beragam Acara

Photo : YONHAP News

Korea Selatan merayakan Hari Musik Tradisional Korea yang pertama pada tanggal 5 Juni dengan berbagai acara.Hari Musik Tradisional Korea atau Hari Gugak ditetapkan sebagai hari peringatan resmi melalui Undang-Undang Pengembangan Musik Tradisional Korea untuk memperingati pertama kalinya istilah Yeominrak yang berarti "musik yang dinikmati bersama rakyat" dicatat dalam Sejong Sillok, catatan sejarah masa Raja Sejong.Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata mengadakan upacara peringatan di halaman luar Gerbang Heungnyemun, Seoul, pada kamis sore (05/06).Dalam upacara tersebut, penghargaan akan diberikan kepada individu yang berjasa dalam penyusunan dan pelaksanaan Undang-Undang Pengembangan Musik Tradisional Korea yang mulai berlaku sejak Juli tahun lalu.Kementerian juga menetapkan Pekan Gugak pada tanggal 5-30 Juni dan menyelenggarakan berbagai acara musik tradisional di seluruh wilayah Korea Selatan.Selama empat hari mulai Kamis (05/06), Festival Besar Yeominrak akan digelar di Gwanghwamun, Seoul, menampilkan parade musik pertanian tradisional dari enam wilayah, pertunjukan khusus, serta berbagai kegiatan interaktif.Selain itu, pada tanggal 7 dan 8 Juni, pesta musik 'Sound of the Heaven, Music of King Sejong' akan dipertunjukkan di Geunjeongjeon, Istana Gyeongbokgung.Sebagai bentuk partisipasi, KBS akan menayangkan lagu ikonik KBS versi musik tradisional sebelum siaran berita KBS News 9 selama sepuluh hari ke depan.Lagu ikonik dengan lirik "Penyiaran nasional yang tulus, KBS" ini diaransemen ulang oleh Orkestra Musik Tradisional KBS.Orkestra Musik Tradisional KBS juga akan menggelar konser peringatan di Aula KBS, Yeouido, Seoul, Kamis (05/06) pukul 19.30 dalam rangka memperingati penetapan Hari Musik Tradisional Korea dan ulang tahun ke-40 orkestra tersebut.