AS Belum Tanggapi Perbincangan Presiden Trump dan Lee

Photo : KBS News

Amerika Serikat (AS) belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait pembicaraan telepon pertama antara Presiden AS, Donald Trump dan Presiden Korea Selatan, Lee Jae-myung.Kedua pemimpin berbicara selama sekitar 20 menit pada Jumat (06/06) pukul 09.00 waktu AS, atau pukul 22.00 waktu Seoul.Kantor kepresidenan Korea Selatan langsung merilis rincian isi percakapan tersebut. Namun hingga Sabtu (07/06) malam, belum ada komentar resmi dari Gedung Putih maupun Presiden Trump.Sejak dimulainya masa jabatan kedua Trump, ringkasan percakapan dengan pemimpin negara asing biasanya disampaikan langsung oleh Trump melalui akun Truth Social miliknya.Meski demikian, tidak semua pembicaraan telepon dipublikasikan, seperti yang terjadi dengan percakapan dengan Presiden Korea Selatan.