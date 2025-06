Korsel Desak AS Beri Perlakuan Khusus terhadap Mineral Kritis Korsel

Photo : YONHAP News

Pemerintah Korea Selatan mendesak Amerika Serikat (AS) untuk mengambil sikap yang wajar terhadap produk mineral kritis asal Korea Selatan. Seoul mengingatkan bahwa pembatasan impor produk tersebut dapat mengganggu operasional perusahaan baterai Korsel yang telah berinvestasi di AS yang pada akhirnya akan merugikan Amerika.Menurut catatan Federal Register AS pada Minggu (08/06), Kementerian Perdagangan, Industri dan Sumber Daya Korea Selatan telah mengajukan pernyataan resmi pada tanggal 15 Mei terkait penyelidikan nasional berdasarkan Pasal 232 yang sedang dilakukan oleh Departemen Perdagangan AS terhadap impor mineral kritis dan produk turunannya.Dalam pernyataan tersebut, pemerintah Korea Selatan menyatakan bahwa jika langkah pembatasan impor terhadap produk turunan memang tak terhindarkan, maka pemerintah Korea Selatan memohon adanya “pertimbangan khusus” terhadap bahan, komponen, dan peralatan yang ditujukan bagi investasi perusahaan Korea Selatan di AS, serta terhadap produk turunan buatan Korea Selatan, dengan mempertimbangkan hubungan kerja sama erat antara kedua negara.Pemerintah Korea Selatan juga menegaskan bahwa negaranya merupakan pendukung setia perdagangan yang adil dan bebas, serta sekutu keamanan yang dapat diandalkan dan berbagi nilai-nilai utama dengan AS. Oleh karena itu, Seoul meminta agar penyelidikan dilakukan secara “obyektif”.Pemerintah Korea Selatan juga menyatakan harapan atas hasil penyelidikan yang “menguntungkan”, sambil menekankan bahwa ekspor mineral kritis dan produk turunan dari Korea Selatan telah memberikan manfaat bagi berbagai industri dan mendorong investasi di AS.Saat ini, Departemen Perdagangan AS tengah menyelidiki apakah diperlukan pembatasan impor mineral kritis dan produk turunannya dengan alasan keamanan nasional, termasuk melalui penerapan tarif.