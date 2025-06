Musikal Korsel “Maybe Happy Ending” Raih Beberapa Penghargaan di Tony Awards

Photo : YONHAP News

Musikal asal Korea Selatan berjudul, "Maybe Happy Ending" meraih sejumlah penghargaan bergengsi dalam ajang Tony Awards ke-78 pada Minggu (08/06).Dengan lirik ditulis oleh Hue Park dan musik dikomposisi oleh Will Aronson, musikal ini berhasil memenangkan penghargaan untuk kategori Best Book dan Best Original Score.Dalam sebuah acara yang digelar sebelum upacara penghargaan utama, pertunjukan ini juga menyabet penghargaan Best Scenic Design."Maybe Happy Ending" berlatar di Seoul di masa depan yang tidak terlalu jauh, dan mengisahkan dua robot mirip manusia yang usang bernama Oliver dan Clair saat mereka mengeksplorasi arti dari kebersamaan dan romansa.Musikal ini pertama kali dipentaskan di Seoul pada tahun 2016 dan memulai debutnya di Broadway pada November tahun lalu di Belasco Theatre, New York.