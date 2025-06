Korsel Catat Surplus Transaksi Berjalan untuk 24 Bulan Berturut-Turut

Photo : KBS News

Korea Selatan mencatat surplus transaksi berjalan pada April 2025 untuk 24 bulan berturut-turut.Berdasarkan data awal dari Bank Sentral Korea (BOK) pada Selasa (10/06), surplus transaksi berjalan bulan tersebut mencapai 5,7 miliar dolar AS, turun 3,4 miliar dolar AS dibandingkan bulan sebelumnya.Korea Selatan tercatat mengalami surplus transaksi berjalan setiap bulan sejak Mei 2023.Surplus neraca barang pada April mencapai 8,99 miliar dolar AS, sedikit meningkat dari bulan sebelumnya.Ekspor naik 1,9 persen secara tahunan menjadi 58,5 miliar dolar AS, sementara impor turun 5,1 persen menjadi 49,5 miliar dolar AS.