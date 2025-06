Korut Ejek AS Perihal Korut Tidak Masuk Daftar Larangan Masuk Negaranya

Photo : YONHAP News

Korea Utara mengejek keputusan Amerika Serikat (AS) yang tidak memasukkan warganya dalam daftar negara yang dilarang masuk ke Negeri Paman Sam.Dalam pernyataan yang dimuat oleh Kantor Pusat Berita Korea (KCNA) milik Korea Utara pada Selasa (10/06), seorang analis urusan internasional dari Korea Utara mengatakan bahwa pihaknya sama sekali tidak peduli apakah AS memasukkan Korea Utara ke dalam daftar tersebut atau tidak.Menanggapi spekulasi bahwa pengecualian itu merupakan "hadiah" atau "isyarat positif" dari pemerintah AS, analis tersebut menyebut penilaian itu mencerminkan kurangnya pemahaman atas sejarah hubungan antara Washington dan Pyongyang.Ia menambahkan bahwa hanya AS yang bisa menjelaskan alasan Korea Utara tidak dimasukkan dalam daftar, namun terlepas dari apakah hal itu disengaja atau tidak, Korea Utara tidak memiliki alasan untuk merasa senang atau menyambut keputusan tersebut.Laporan itu menegaskan bahwa anggapan sebaliknya merupakan bentuk perhitungan yang keliru.Pekan lalu, pemerintah AS mengumumkan larangan masuk bagi warga dari 12 negara, termasuk Iran, Yaman, dan Afghanistan.