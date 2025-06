Ekspor Korsel Naik 5,4 Persen di Awal Juni, Impor Tembus 17,2 Miliar Dolar AS

Photo : YONHAP News

Ekspor Korea Selatan naik lebih dari lima persen dalam sepuluh hari pertama pada bulan Juni 2025, membalikkan kontraksi yang terjadi pada bulan sebelumnya.Menurut data awal dari Layanan Bea Cukai Korea pada Rabu (11/06), pengiriman ke luar negeri mencapai 15,5 miliar dolar AS dalam periode tersebut, naik 5,4 persen dibandingkan tahun lalu.Rata-rata ekspor harian juga naik 15 persen, dengan jumlah hari kerja sama seperti tahun lalu yakni lima setengah hari.Kenaikan ini didorong oleh pertumbuhan pada komoditas ekspor utama, termasuk pengiriman semikonduktor yang melonjak 22 persen dan mobil yang meningkat 8,4 persen.Ekspor ke Amerika Serikat naik 3,9 persen dan ke China naik 2,9 persen. Namun, pengiriman ke Jepang turun 5,9 persen.Sementara itu, impor meningkat 11,5 persen secara tahunan menjadi 17,2 miliar dolar AS, menghasilkan defisit perdagangan sebesar 1,7 miliar dolar AS.