Pesawat Tempur KF-16 Korea Selatan Rusak Saat Latihan Udara di Alaska

Photo : YONHAP News

Sebuah jet tempur KF-16 Korea Selatan mengalami kerusakan saat ambil bagian dalam latihan udara multinasional yang dipimpin AS di Alaska.Menurut Angkatan Udara Korea Selatan pada hari Rabu (11/06), pesawat tempur tersebut rusak saat lepas landas saat berpartisipasi dalam latihan Red Flag Alaska di Pangkalan Udara Eielson sekitar pukul 09.00.Angkatan Udara mengatakan bahwa dua pilot berhasil keluar dari pesawat tempur berkursi ganda tersebut, dan menambahkan bahwa mereka dalam keadaan selamat dan sedang dalam perjalanan ke rumah sakit terdekat.Tingkat kerusakan pesawat tempur belum diketahui, namun kebakaran dilaporkan terjadi di pesawat.Militer Korea Selatan bekerja sama dengan pihak AS untuk menentukan penyebab kecelakaan dan menilai kerusakan.Red Flag Alaska adalah latihan tempur udara multinasional yang disponsori oleh Angkatan Udara Pasifik AS.