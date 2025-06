AS: Strategi Pertahanan 2025 akan Menekankan Peningkatan Beban Keamanan bagi Sekutu

Photo : YONHAP News

Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth mengatakan bahwa strategi pertahanan nasional baru AS, yang akan dipublikasikan musim panas ini, akan menekankan pentingnya kawasan Indo-Pasifik dalam melawan China dan akan mencakup elemen-elemen untuk meningkatkan pembagian beban keamanan bagi sekutu dan mitra AS.Hegseth mengungkapkan informasi tersebut pada hari Rabu (11/06) saat rapat dengar pendapat di hadapan subkomite Alokasi Senat untuk angkatan bersenjata.Kepala Pentagon mengatakan bahwa departemen tersebut telah menetapkan strategi pertahanan sementara yang berfokus pada penanganan “kecepatan ancaman” dari China di kawasan Indo-Pasifik dan meningkatkan kerja sama keamanan dan pembagian beban dengan sekutu dan mitra AS.Hegseth mengatakan bahwa strategi baru yang akan dirilis pada akhir musim panas, akan memastikan sekutu dan mitra AS meningkatkan dan memperkuat pertahanan mereka sehingga AS dapat fokus pada hal-hal yang diperlukan.Pada awal Mei, Hegseth memerintahkan pengembangan strategi pertahanan nasional Pentagon 2025 untuk memprioritaskan peningkatan pembagian beban dengan sekutu dan menangkal ancaman dari China di Indo-Pasifik.