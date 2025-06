Trump: Batas Waktu Negosiasi Perdagangan Dapat Diperpanjang, Tapi Mungkin Tidak Diperlukan

Photo : YONHAP News

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump mengatakan bahwa batas waktu negosiasi perdagangan dengan berbagai negara di seluruh dunia bisa jadi diperpanjang atau bahkan tidak.Ungkapan Trump itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan wartawan saat mengunjungi Kennedy Center, sebuah gedung pertunjukan budaya dan seni di Washington D.C. pada Rabu (11/06).Sebelumnya, pada tanggal 2 April, Trump mengumumkan kebijakan baru mengenai penerapan tarif timbal balik antarnegara. Seminggu kemudian, pada 9 April, ia menyatakan penerapan tarif akan ditunda selama 90 hari dan melanjutkan negosiasi dengan masing-masing negara.Menteri Keuangan AS, Scott Bessent yang memimpin negosiasi perdagangan pada hari yang sama menghadiri sidang dengar pendapat di Komite Keuangan DPR dan mengatakan bahwa pemerintah AS bisa memperpanjang masa penangguhan tarif bagi negara-negara yang bernegosiasi dengan sungguh-sungguh.Ia menjelaskan, sebagian besar dari 18 negara mitra dagang utamanya telah mengajukan tawaran yang baik dan sedang bernegosiasi secara serius. Keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Trump, tetapi dirinya yakin perpanjangan penangguhan tarif dapat dilakukan bagi negara yang bernegosiasi dengan serius.Namun, ungkapan Trump tersebut ditafsirkan bahwa tidak ada kemungkinan perpanjangan batas waktu padahal ia sempat menyatakan niatnya untuk perpanjangan seperti Menteri Bessent.Dalam kesempatan yang sama, Trump juga memaparkan, pihaknya sedang bernegosiasi dengan 15 negara termasuk Korea Selatan dan Jepang, tapi secara keseluruhan, ada lebih dari 150 negara di dunia.Trump melanjutkan, pihaknya akan mengirim surat resmi kepada negara-negara tersebut pada waktu tertentu dan masing-masing penerimanya dapat memilih untuk menerima atau menolak tawarannya.Ia memperkirakan surat itu akan dikirim dalam waktu sekitar 10 hari hingga 14 hari.Dokumen berisi ketentuan tarif kepada masing-masing negara. Kemudian negara-negara tersebut akan diminta untuk memilih apakah mereka akan melanjutkan hubungan dagang dengan AS berdasarkan syarat yang ditentukan.