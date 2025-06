Pejabat Senior AS: Aliansi dengan Korsel jadi Kunci Keamanan di Indo-Pasifik

Photo : YONHAP News

Seorang pejabat tinggi Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, yang merupakan utusan tingkat tinggi pertama dari pemerintahan Trump, menyatakan bahwa aliansi Korea Selatan dan AS merupakan kunci dalam menjaga keamanan kawasan Indo-Pasifik.Sean O’Neill, pejabat senior Biro Urusan Asia Timur dan Pasifik dari Departemen Luar Negeri AS juga mengatakan bahwa hal ini merupakan sesuatu yang telah disepakati bersama sejak lama oleh kedua negara dengan melewati berbagai pemimpin negara baik di AS dan Korea Selatan. Ia juga menyamapikan harapannya terhadap kesinambungan hubungan bilateral tersebut.Hal ini disampaikan O'Neill saat berkunjung ke Seoul setelah presiden Lee Jae-myung resmi menjabat.Pembahasan diperlukan untuk penguatan aliansi Seoul dan Washington, serta koordinasi kebijakan terhadap korea utara.O'Neill menambahkan bahwa aliansi Korea Selatan dan AS tetap menjadi pilar utama dalam menjaga keamanan di kawasan Indo-Pasifik.