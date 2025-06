Penjualan Mobil Ramah Lingkungan Lebih Tinggi Dibanding Mobil Konvensional

Photo : YONHAP News

Porsi penjualan mobil ramah lingkungan dalam negeri Korea Selatan pada bulan lalu melampai 50% untuk pertama kalinya dalam sejarah.Menurut 'tren industri otomotif bulan Mei 2025' yang diumumkan oleh Kementerian Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya, jumlah penjualan domestik bulan Mei mencapai 142 ribu unit dengan meningkat 0,4% dibandingkan bulan yang sama tahun lalu.Diantaranya, jumlah penjualan mobil ramah lingkungan mencapai 52% atau 74 ribu unit.Jumlah penjualan mobil listrik mencapai 60,3%, hybrid 31,4% dan plug-in hybrid (PHEV) sebesar 115,9% pada periode yang sama tahun lalu.Sementara, nilai ekspor otomotif bulan Mei mencapai 6,2 miliar dolar AS, namun mengalami penurunan 4,4% dibandingkan tahun lalu.Ekspor mobil ramah lingkungan mencapai rekor tertinggi dalam sejarah dengan 75 ribu unit atau peningkatan 10,2%.Ekspor suku cadang otomotif menurun 9,4% akibat pengaruh dari kebijakan tarif AS.Kebijakan tarif AS juga mempengaruhi penurunan ekspor otomotif Korea Selatan ke AS sebesar 27,1%.Sementara, jumlah produksi otomotif mencapai 359 ribu unit dengan menurun 3,7% dibandingkan bulan yang sama tahun lalu.