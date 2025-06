Pelaksana Tugas Menkeu Korsel: Ketidakpastian Global Masih Tinggi

Wakil Menteri Keuangan Pertama selaku Pelaksana Tugas Menteri Keuangan, Lee Hyung-il pada Kamis (19/6) meminta kerja sama erat antar lembaga terkait karena ketidakpastian global masih tinggi terkait situasi di Timur Tengah dan kebijakan tarif Amerika Serikat (AS).Hal itu disampaikan dalam rapat makroekonomi dan keuangan yang digelar pada hari Kamis di Gedung Asosiasi Perbankan di Seoul untuk membahas dampak dari pembekuan suku bunga oleh Bank Sentral AS dan evaluasi krisis di Timur Tengah terhadap pasar keuangan.Lee menjelaskan setelah serangan udara Israel terhadap Iran, volatilitas harga komoditas dan pasar keuangan global meningkat. Meskipun pasar keuangan domestik tetap relatif stabil, volatilitas nilai tukar won terhadap dolar AS sedikit meningkat karena meluasnya kewaspadaan.Ia menegaskan, pemerintah akan tetap memantau situasi terkait secara ketat selama 24 jam serta akan merespons secara tepat waktu sesuai dengan rencana kontigensi yang telah disiapkan melalui kerja sama erat dengan lembaga terkait.Mengenai keputusan Bank Sentral AS untuk mempertahankan suku bunga acuannya, Lee menyampaikan, Ketua The Fed, Jerome Powell, menyatakan dalam konferensi pers bahwa dampak dari kebijakan tarif masih sangat tidak pasti, dan menekankan pentingnya berhati-hati dalam menyesuaikan kebijakan moneter sampai dampaknya benar-benar terlihat.Ia menambahkan bahwa pasar keuangan global secara umum merespons hasil pertemuan tersebut sesuai ekspektasi dan pergerakan harga yang terbatas dalam kisaran sempit.