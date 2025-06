Kepala Perdagangan Korsel Targetkan Negosiasi yang Pragmatis dan Saling Menguntungkan dengan AS

Photo : YONHAP News

Pejabat perdagangan tertinggi Korea Selatan menegaskan komitmennya untuk mendorong negosiasi dagang yang pragmatis dan saling menguntungkan dengan Amerika Serikat (AS), dengan fokus utama pada kepentingan nasional.Yeo Han-koo menyampaikan hal tersebut kepada wartawan pada Minggu (22/6) pagi sebelum bertolak ke AS dari Bandar Udara Internasional Incheon.Yeo menyebut bahwa pertemuan ini penting karena menjadi pertemuan pertama antar pejabat perdagangan tertinggi kedua negara sejak pemerintahan Lee Jae-myung resmi berjalan. Ia menekankan perlunya menjelaskan secara rinci arah kebijakan baru pemerintahan Lee kepada mitra AS.Selama kunjungannya di Washington, D.C. yang berlangsung dari Minggu (22/6) hingga Jumat (27/6), Yeo dijadwalkan bertemu dengan Perwakilan Dagang AS, Jamieson Greer serta sejumlah pejabat senior lainnya untuk membahas tarif dan isu-isu perdagangan lainnya.Sebelum pemerintahan Lee dilantik, Seoul dan Washington telah sepakat untuk menuntaskan apa yang disebut sebagai “paket Juli”, yang mengacu pada perjanjian komprehensif bulan Juli, paling lambat tanggal 8 Juli, dan saat ini negosiasi menuju kesepakatan tersebut masih terus berlangsung.