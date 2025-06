Nilai Ekspor Selama 20 Hari Bulan Juni Meningkat 8,3%

Photo : YONHAP News

Ekspor selama 20 hari pada bulan Juni mengalami kenaikan sekitar 8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.Menurut data dari Badan Bea dan Cukai Korea Selatan, nilai ekspor pada tanggal 1-20 Juni mencapai 38,7 miliar dolar AS, meningkat 8,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.Nilai ekspor rata-rata per hari berdasarkan hari pekerjaan juga meningkat 12,2%, dan khususnya semikonduktor yang berperan besar mendorong peningkatan ekspor.Nilai ekspor semikonduktor mencapai 8,9 miliar dolar AS dengan meningkat 21,8%, sehingga porsi ekspor semikonduktor dari total ekspor mencapai 22,9%, meningkat 2,5% dibandingkan tahun lalu.Meskipun ada pengaruh dari kebijakan tarif AS, karena ekspor ke Uni Eropa dan Kanada mengalami peningkatan, nilai ekspor mobil juga mencapai 3,7 miliar dolar AS meningkat 9,2%.Namun, ekspor produk petroleum dan peralatan nirkabel masing-masing mengalami penurunan senilai 0,5% dan 33,1%Nilai ekspor ke AS paling banyak dengan 7,4 miliar dolar AS, serta ekspor ke Uni Eropa dan Taiwan masing-masing mengalami peningkatan sebesar 23,5% dan 46,3%.Nilai ekspor ke China mencapai 7 miliar dolar Amerika, menurun 1%.Sementara, impor selama periode yang sama bertambah 5,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, sehingga neraca perdagangan bulan Juni tercatat surplus senilai 2,6 miliar dolar AS.Nilai ekspor kumulatif mulai bulan Januari hingga 20 Juni tahun ini mencapai 313,5 miliar dolar AS dengan naik 0,1%, serta neraca perdagangan turut mencapai surplus senilai 21,3 miliar dolar AS.