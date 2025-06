Semikonduktor Jadi Kontributor Terbesar di Tren Ekspor

Photo : YONHAP News

Kementerian Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya menggelar rapat yang dipimpin oleh Wakil Menteri Moon Shin-hak untuk memeriksa risiko dan tren ekspor produk utama.Nilai ekspor dalam periode bulan Januari hingga Mei tahun ini mencapai 274,9 miliar dolar AS, menurun 0,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.Diantara produk ekspor utama, ekspor semikonduktor, peralatan nirkabel, peralatan komputer, kapal, dan produk bioteknologi mengalami peningkatan.Sementara, ekspor semikonduktor mencapai kinerja tertinggi dalam sejarah dengan nilai ekspor 58,3 miliar dolar AS yang didukung oleh kenaikan harga semikonduktor tipe memori volatil dan permintaan tetap terhadap semikonduktor seperti HBM, DDR5 yang bernilai tinggi.Ekspor mobil ke AS mengalami penurunan senilai 16,6% akibat kebijakan tarif AS, namun selisih penurunan total ekspor mobil hanya mencapai 2,5% karena ekspor ke negara lain meningkat.Akibat kekacauan di Timur Tengah, ekspor produk petroleum dan petrokimia menurun secara drastis akibat penurunan harga minyak global dan stagnasi permintaan global.Wakil Menteri Moon menilai bahwa kekacauan di Timur Tengah yang diakibatkan serangan AS ke fasilitas nuklir Iran berpengaruh pada kondisi ekspor dan impor Korea Selatan.Dia meminta kepada pejabat-pejabat terkait untuk memeriksa perkembangan situasi dan segera mengambil langkah yang dibutuhkan.