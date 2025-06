Trump Umumkan Israel dan Iran Sepakati Gencatan Senjata

Photo : YONHAP News

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump mengumumkan bahwa Israel dan Iran telah menyepakati gencatan senjata total dan menyeluruh.Dalam unggahannya di platform media sosial Truth Social pada Senin (23/6) waktu setempat, Trump menyatakan bahwa gencatan senjata akan dimulai dalam waktu sekitar enam jam, dan setelah 12 jam perang akan berakhir.Trump menjelaskan bahwa secara resmi Iran akan memulai gencatan senjata, diikuti oleh Israel dalam waktu 12 jam. Setelah 24 jam, akhir dari perang 12 hari itu akan disambut oleh dunia secara resmi.Ia menambahkan bahwa selama masa gencatan senjata tersebut, masing-masing pihak diminta untuk tetap damai dan saling menghormati.Trump juga menyampaikan bahwa dengan asumsi semuanya berjalan sebagaimana mestinya, ia ingin mengucapkan selamat kepada kedua negara atas keberanian dan kecerdasan mereka dalam mengakhiri perang yang ia sebut sebagai "perang 12 hari".Namun, menurut laporan The New York Times, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pihak Israel maupun Iran terkait kesepakatan gencatan senjata tersebut.