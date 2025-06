Stray Kids Menangkan 'Favorite Music Group' di Kids Choice Awards 2025

Photo : YONHAP News

Grup Stray Kids meraih penghargaan 'favorite music group' dalam acara Kids Choice Awards 2025.Perusahaan manajemen JYP Entertainment pada Selasa (24/6) menyatakan Stray Kids terpilih sebagai pemenang di gelaran penganugerahan yang digelar di Los Angeles, AS pada tanggal 21 Juni waktu setempat.Dengan penganugerahan tersebut, Stray Kids menjadi penyanyi K-pop kedua yang menerima penghargaan tersebut setelah BTS.Kids Choice Awards diselenggarakan oleh saluran televisi AS, Nickelodeon untuk memilih pemenang di tiap kategori meliputi musik, penyiaran, film, dan lainnya melalui pemungutan suara penonton.Sebelumnya, Stray Kids juga meraih penghargaan 'music video of the year' dan 'best 3 album' di Japan Golden Disc Awards ke-39 pada bulan Maret lalu.