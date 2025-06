Korsel-AS Kembali Bahas Kebijakan Tarif Trump di Washington D.C.

Photo : YONHAP News

Negosiasi tingkat tinggi antara Korea Selatan dan AS digelar di Washington D.C. Kementerian Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya pada Selasa (24/6) menyatakan bahwa Ketua Badan Negosiasi Perdagangan Korea Selatan Yeo Han-koo mengunjungi Washington D.C. untuk mengadakan pembicaraan tarif AS dengan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick dan Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR).Negosiasi kali ini sangatlah penting untuk mencapai kesepakatan dalam masalah tarif, serta juga membentuk hubungan kerja sama yang strategis antara dua negara di berbagai bidang termasuk bidang manufaktur. Secara detail, Yeo menekankan penghapusan pengenaan tarif resiprokal AS terhadap Korea Selatan sebesar 25%, serta penghapusan tarif terhadap mobil, besi, baja, dan lainnya kepada AS.Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak menegaskan kembali tekad untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dalam waktu dekat.Selain pertemuan tingkat tinggi tersebut, Satuan Tugas Negosiasi Tarif AS menggelar diskusi teknis tahap ketiga pada tanggal 24-26 Juni.Melalui diskusi teknis tahap pertama dan kedua, dua pihak telah menggelar pembahasan dari segi perdagangan seimbang, tindakan non-tarif, keamanan ekonomi, dan lainnya.Yeo mengatakan bahwa kerja sama antara Korea Selatan dan AS sangat dibutuhkan karena jaringan pasokan di bidang industri dua negara terhubung secara erat, sehingga dia akan berupaya untuk membentuk hubungan kemitraan yang baru di bidang manufaktur dua negara.