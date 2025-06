Photo : YONHAP News

Rose, anggota grup K-pop BLACKPINK, kembali mencatat sejarah sebagai artis solo K-Pop dengan masa bertahan terlama di chart Hot 100 Billboard AS melalui lagu solonya “APT.”Menurut data terbaru yang dirilis Selasa (24/6), lagu kolaborasi Rose dengan bintang pop dunia, Bruno Mars itu menempati posisi ke-25 dalam pekan ke-35-nya di Hot 100, turun satu peringkat dari pekan sebelumnya. Ini menjadi rekor terlama yang pernah dicapai artis solo K-Pop dalam sejarah.Dirilis pada Oktober tahun lalu, “APT.” sebelumnya telah melampaui rekor yang dipegang Jimin dari BTS, yang lagunya “Who” bertahan selama 33 pekan di tangga lagu tersebut.Sementara itu, anggota BTS lainnya, J-Hope berhasil debut di posisi ke-40 minggu ini lewat lagu barunya, “Killin' It Girl (feat. GloRilla).” Ini adalah lagu solo kedelapannya yang masuk Hot 100 dan J-Hope berhasil menjadi solois dengan lagu terbanyak yang masuk ke chart tersebut di antara solois K-Pop. Lagu ini juga sekaligus mencatat peringkat tertinggi sepanjang karier solonya, yang sebelumnya telah melampaui posisi ke-60 lewat lagu “on the street (with J. Cole)” pada tahun 2023.Dengan “Killin' It Girl,” J-Hope kini telah menempatkan ketiga rilisan solonya tahun ini di Hot 100. Lagu “Sweet Dreams (feat. Miguel)” sempat mencapai posisi ke-66, sementara “Mona Lisa” bertengger di posisi ke-65.Lagu “Killin’ It Girl,” yang dirilis pada 13 Juni, merupakan sebuah lagu genre hip-hop yang menggambarkan sensasi kejujuran jatuh cinta. Lagu ini juga memulai debutnya di posisi ke-30 Official Singles Chart Inggris yang juga merupakan posisi tertinggi dalam karier solo J-Hope.Secara global, lagu tersebut juga mencatat performa mengesankan dengan debut di posisi ke-2 Billboard Global Excl. U.S. dan ke-3 di Global 200.Anggota BTS lainnya juga masuk dalam chart global pekan ini. Jin menempati posisi ke-34 di Global 200 lewat “Don't Say You Love Me,” lagu utama dari mini album keduanya. Jimin berada di posisi ke-87 dengan “Who,” sementara Jungkook masuk di posisi ke-99 lewat hit solonya “Seven (feat. Latto)” yang dirilis pada tahun 2023.Di Global Excl. U.S., ketiga lagu itu masing-masing menempati posisi ke-19, ke-48, dan ke-57.