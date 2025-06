Daftar Suku Cadang Mobil yang Mendapat Tarif 25% AS Kemungkinan Bertambah

Photo : YONHAP News

Kebijakan tarif 25% diperkirakan akan menambah lebih banyak jenis suku cadang mobil ke dalam daftar tarif Trump.Administrasi Perdagangan Internasional (ITA) Departemen Perdagangan AS mengumumkan pada Kamis (26/06) bahwa mereka telah menetapkan proses untuk memasukkan suku cadang mobil tambahan yang akan dikenakan tarif 25% di dalam pasal 232 Undang-Undang Perluasan Perdagangan.ITA mengatakan bahwa program ini akan memperkuat tujuan tarif pasal 232 untuk melindungi kepentingan keamanan nasional AS terkait mobil dan suku cadang mobil.Mulai 1 Juli, produsen suku cadang mobil AS dapat meminta tambahan suku cadang mobil untuk dimasukkan ke dalam cakupan tarif pasal 232 untuk suku cadang mobil.ITA mengatakan bahwa untuk menerima permintaan dari produsen AS, pihaknya menetapkan jendela pengajuan selama dua minggu dalam empat kali setahun, yaitu pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober.Sejak 3 Mei, tarif sebesar 25% telah dikenakan pada suku cadang mobil impor, yang menargetkan barang-barang seperti mesin, transmisi, dan komponen elektronik.