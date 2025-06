Senat AS: Korsel jadi Pilar Utama Keamanan Indo-Pasifik

Photo : YONHAP News

Senat Amerika Serikat telah mengadopsi resolusi yang mengakui Korea Selatan sebagai poros perdamaian di kawasan Indo-Pasifik dalam rangka memperingati 75 tahun Perang Korea.Senator Jon Ossoff pada Kamis (26/06) menyatakan melalui siaran pers bahwa ia berperan dalam mendorong pengesahan resolusi bipartisan Senat yang memperingati 75 tahun Perang Korea sekaligus menegaskan kekuatan aliansi antara Korea Selatan dan AS.Resolusi tersebut terdiri dari enam poin. Poin pertama menyatakan bahwa Senat AS menghormati keberanian, pengorbanan, dan pengabdian pasukan Amerika dan para sekutu yang turut berjuang untuk melindungi rakyat Korea Selatan dari agresi Korea Utara, China dan Uni Soviet.Resolusi tersebut juga mengakui Korea Selatan sebagai sekutu utama sekaligus poros perdamaian, keamanan, perdagangan, dan nilai-nilai demokrasi bagi kawasan Asia Timur Laut dan Indo-Pasifik.Terlebih lagi, Senat menegaskan kembali komitmen AS untuk mempertahankan militer yang kuat, modern, dan selalu siap untuk mencegah agresi dan melindungi kepentingan keamanan nasional.Senat juga mengimbau masyarakat Amerika untuk tidak lagi mengenang Perang Korea sebagai 'perang yang terlupakan', melainkan sebagai 'perang yang mulia', sebagai bentuk penghormatan atas upaya yang mempertahankan kebebasan bagi jutaan orang sekaligus menjadi simbol keberanian, pengorbanan, dan ketangguhan Angkatan Bersenjata AS.