Photo : YONHAP News

Dua film asal Korea Selatan berhasil termasuk dalam daftar 100 Film Terbaik Abad ke-21 versi The New York Times (NYT).Dalam deretan 100 Film Terbaik Abad ke-21 yang dirilis The New York Times pada Kamis (26/06), film 'Oldboy' karya sutradara Park Chan-wook yang dirilis pada tahun 2005 menempati peringkat ke-43. Selain itu, film 'Memories of Murder' karya sutradara Bong Joon-ho yang juga dirilis pada tahun 2005 berhasil menduduki posisi ke-99.Peringkat ini disusun berdasarkan hasil survei terhadap 500 orang yang terdiri dari sutradara, aktor, produser, dan pecinta film ternama di seluruh dunia, dengan objek penilaian adalah film-film yang dirilis setelah tanggal 1 Januari 2000.Media tersebut menggambarkan film Oldboy dengan mengutip adegan ikonik saat aktor Choi Min-sik keluar dari lorong dengan tubuh berlumuran darah sambil mengayunkan palu, yang diibaratkan sebagai kekerasan dalam opera thriller penuh kejanggalan, sekaligus mendorong emosi penonton ke klimaks. NYT juga memperkenalkan Oldboy sebagai film yang terus menghadirkan provokasi dan ketegangan hingga adegan terakhir.The New York Times menilai bahwa dalam film Memories of Murder yang disutradarai Bong Joon-ho memiliki pandangan yang kuat tentang keterbatasan manusia dalam menghadapi kejahatan yang tak terbayangkan. Ia mengeksplorasi hal tersebut dengan cara khasnya dengan memadukan humor dan drama yang tajam.