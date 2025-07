Photo : YONHAP News

Film animasi K-pop yang ditayangkan di Netflix berjudul "KPop Demon Hunters" banyak menarik perhatian di berbagai negara. Bahkan melalui film ini, original soundtrack-nya juga banyak diminati.Billboard AS pada hari Minggu (29/06) menyatakan bahwa album original soundtrack (ost) KPop Demon Hunters menempati urutan ke-8 Billboard 200.Billboard 200 menunjukan peringkat popularitas melalui akumulasi dari jumlah penjualan album tradisional, jumlah streaming yang dikonversi menjadi penjualan album (SEA) dan jumlah musik digital unduhan yang dikonversi menjadi penjualan album (TEA).Album tersebut berhasil meraih 31.000 unit album pada minggu pertama, termasuk tiga ribu unit jumlah penjualan album, 27.000 unit SEA dan seribu unit TEA. Pencapaian ini yang masuk dalam 10 besar tangga lagu, menandai debut tertinggi untuk album soundtrack tahun ini.Di dalam album tersebut, terdapat lagu berjudul "Take Down" dan "Golden" yang dinyanyikan oleh grup perempuan K-pop Huntrix, serta "Soda Pop" oleh grup Saja Boys.Selain Billboard AS, lagu original soundtrack "KPop Demon Hunters" juga menduduki tangga lagu di Spotify.Di tangga lagu Daily Top Song Global dari Spotify edisi tanggal 28 Juni 8 lagunya berada dalam urutan 100 teratas, dengan "Golden" menduduki peringkat ke-7, diikuti oleh "Your Idol" diurutan ke-11, "Soda Pop" diurutan ke-17, dan diikuti 5 lagu lainnya.Di tangga lagu Daily Top Songs USA, "Your Idol" berada diposisi ke-6, diikuti oleh "Golden" diurutan ke-8, diikuti 4 lagu lain yang masuk dalam top 50.