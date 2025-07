Ekspor Korsel Naik 4,3 Persen pada Juni 2025

Photo : YONHAP News

Ekspor Korea Selatan meningkat lebih dari empat persen pada Juni 2025 dibandingkan tahun sebelumnya, berbalik arah dari kontraksi 1,3 persen yang tercatat pada bulan sebelumnya.Kementerian Perdagangan, Industri, dan Sumber Daya Korea Selatan pada Selasa (01/07) melaporkan bahwa nilai ekspor ke luar negeri mencapai 59,8 miliar dolar AS bulan lalu, naik 4,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya.Ekspor semikonduktor, komoditas ekspor utama Korea Selatan, melonjak 11,6 persen secara tahunan dan berhasil mencatat rekor tertinggi 14,9 miliar dolar AS pada bulan Juni.Ekspor mobil juga naik 2,3 persen menjadi 6,3 miliar dolar AS, mencatat angka tertinggi untuk bulan Juni.Sementara itu, ekspor ke Amerika Serikat (AS) turun tipis 0,5 persen secara tahunan, dan ekspor ke China mengalami penurunan 2,7 persen.Di sisi lain, impor naik 3,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 50,7 miliar dolar AS, menghasilkan surplus perdagangan sebesar 9,08 miliar dolar AS, angka tertinggi sejak September 2018.