Korsel, AS dan Jepang akan Bahas Kerja Sama Militer Trilateral di Seoul Pekan Depan

Photo : YONHAP News

Kepala Staf Gabungan Korea Selatan, Amerika Serikat (AS), dan Jepang akan bertemu di Seoul minggu depan untuk membahas kerja sama militer trilateral.Menurut pihak militer, Ketua Staf Gabungan Korea Selatan, Kim Myung-soo, akan menggelar Pertemuan Ketua Staf Gabungan Tiga Negara (Tri-CHOD) bersama Dan Cain, Ketua Staf Gabungan AS, dan Yoshihide Yoshida, Kepala Staf Gabungan Jepang, di Seoul pada tanggal 10–11 Juli mendatang.Kunjungan Ketua Staf Gabungan AS ke Korea Selatan ini merupakan yang pertama kalinya sejak kunjungan Charles Brown pada November 2023, dan yang pertama sejak pemerintahan Lee Jae Myung.Belakangan ini, AS meminta sekutu-sekutunya untuk meningkatkan anggaran pertahanan hingga 5% dari Produk Domestik Bruto. Oleh karena itu, muncul spekulasi bahwa isu seperti biaya pertahanan bersama dan penyesuaian peran pasukan AS di Korea Selatan mungkin akan dibahas dalam pertemuan ini.Sebelumnya, dalam sidang konfirmasi di Komite Angkatan Bersenjata Senat AS pada April lalu, Dan Cain menyatakan bahwa setelah disetujui, ia akan mengevaluasi jumlah pasukan AS di Korea dan Jepang serta memberikan rekomendasi kepada menteri pertahanan dan presiden.Namun, seorang pejabat militer Korea Selatan menyatakan, isu seperti peningkatan biaya pertahanan bukan topik yang akan dibahas dalam pertemuan Ketua Staf Gabungan. Agenda pertemuan akan terbatas pada kerja sama militer trilateral dan respons terhadap ancaman nuklir dan misil Korea Utara.