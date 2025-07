Ekspor K-Food dan K-Kosmetik Meningkat Pesat

Photo : KBS News

Popularitas makanan Korea alias K-Food di luar negeri semakin meningkat. Hal ini ternyata mendorong peningkatan nilai ekspor produk pertanian, makanan, dan industri terkait pada paruh pertama tahun ini.Menurut Kementerian Pertanian, Pangan dan Pedesaan Korea Selatan pada Kamis (03/07), nilai K-Food Plus untuk paruh pertama tahun 2025 tercatat 6,67 miliar dolar AS, meningkat 7,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.Ekspor produk pertanian dan makanan menyumbang 5,16 miliar dolar AS, naik 8,4% dari tahun lalu.Ramyeon memberikan kontribusi utama peningkatan ekspor tertinggi dengan angka sebesar 731 juta dolar AS di semester pertama, dengan tingkat pertumbuhan 24%, tertinggi diantara semua produk olahan.Secara khusus, ekspor ramyeon ke China dan Amerika Serikat meningkat lebih dari 40% dibandingkan tahun lalu.Sejalan dengan meningkatnya pengenalan terhadap masakan Korea, ekspor bumbu Korea seperti gochujang, ssamjang dan saus pedas lainnya mencapai 220 juta dolar AS, naik 18% dibandingkan tahun lalu.Sementara itu, ekspor kosmetik Korea Selatan juga mencatat rekor tertinggi sepanjang masa. Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan Korea, nilai ekspor kosmetik dari Januari hingga Juni tahun ini mencapai 5,5 miliar dolar AS, meningkat 14,8% dibandingkan paruh pertama tahun lalu.Negara tujuan ekspor terbesar adalah China dengan jumlah 1,08 miliar dolar AS, diikuti oleh Amerika Serikat dan Jepang.Jumlah negara tujuan ekspor juga bertambah dari 172 negara di tahun 2024 menjadi 176 negara tahun ini, dengan perluasan pasar ke kawasan Eropa, Timur Tengah, Asia Selatan-Barat, dan Amerika Latin.