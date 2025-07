Cadangan Devisa Korsel Tahan di Kisaran 400 Miliar Dolar AS pada Akhir Juni

Photo : YONHAP News

Cadangan devisa Korea Selatan bulan Juni meningkat lebih dari 5,6 miliar dolar akibat lemahnya dolar AS.Menurut data Bank Sentral Korea (BOK) pada Kamis (03/07), cadangan devisa Korea Selatan pada akhir Juni tercatat sebesar 410,2 miliar dolar AS, meningkat 5,61 miliar dolar AS dibandingkan bulan sebelumnya.Pada akhir Mei, cadangan devisa Korea Selatan sempat turun ke 404,6 miliar dolar AS, level terendah dalam hampir lima tahun.Seorang pejabat BOK menyatakan bahwa peningkatan itu disebabkan oleh kenaikan nilai tukar aset mata uang asing bukan dolar ketika dikonversi ke dolar AS, serta peningkatan hasil investasi.Dari segi komposisi cadangan devisa, surat berharga menurun 1,47 miliar dolar AS, tapi simpanan dan hak penarikan khusus (SDR) dari IMF meningkat masing-masing 6,86 miliar dan 210 juta dolar AS.Pada akhir Mei, cadangan devisa Korea Selatan berada di peringkat ke-10 di dunia.