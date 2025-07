Photo : YONHAP News

Film Korea Selatan "Parasite" kembali ditetapkan sebagai film terbaik abad ke-21 melalui survei pembaca The New York Times yang melibatkan lebih dari 200 ribu responden.The New York Times pada Rabu (02/07) mengumumkan bahwa Parasite, karya sutradara Bong Joon Ho yang dirilis pada tahun 2019, berhasil menempati peringkat pertama dalam daftar 100 film terbaik abad ke-21.Selain itu, terdapat dua film Korea lainnya yang masuk dalam 100 film terbaik abad ke-21, diantaranya "Oldboy" karya Park Chan-wook yang dirilis pada 2005 dan karya Bong lainnya "Memories of Murder" yang juga dirilis pada tahun 2005. Kedua film tersebut masing-masing menempati peringkat ke-40 dan ke-49.Parasite sebelumnya juga berhasil menempati peringkat pertama dalam daftar 100 Film Terbaik Abad ke-21 versi The New York Times yang diumumkan pada 27 Juni lalu. Daftar tersebut disusun berdasarkan penilaian dari 500 pegiat industri perfilman, yang melibatkan sutradara, aktor, produser, hingga para penggemar film.