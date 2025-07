Wakil Mendag Korsel Berangkat ke AS untuk Lanjutkan Negosiasi Tarif

Photo : YONHAP News

Wakil Menteri Perdagangan Korea Selatan berangkat ke Washington pada Jumat (04/07) dengan agenda untuk melanjutkan negosiasi perdagangan dengan pihak AS.Kementerian Perdagangan, Perindustrian dan Energi Korea Selatan menyatakan bahwa Wakil Menteri Perdagangan Yeo Han-koo kembali mengunjungi Washington karena semakin mendekati tenggat waktu penangguhan tarif resiprokal yang diumumkan Amerika Serikat pada 8 Juli mendatang.Yeo dijadwalkan menggelar rangkaian pertemuan dengan sejumlah pejabat tinggi AS, seperti Perwakilan Dagang AS (USTR), Jamieson Greer, serta Menteri Perdagangan AS, Howard Lutnick, pada akhir pekan ini.Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak diperkirakan akan bertukar pandangan terkait negosiasi tarif antara Seoul dan Washington.Pertemuan ini berlangsung kurang dari satu minggu setelah wakil Menteri Yeo Han-koo mengadakan pertemuan tingkat tinggi terkait perdagangan di Washington pada 22 - 27 Juni lalu.Ia diperkirakan akan menyampaikan usulan kepada pihak AS untuk memperpanjang penangguhan tambahan tarif resiprokal dan melanjutkan negosiasi. Pada kesempatan itu, ia akan berfokus pada posisi pemerintah Korea Selatan yang dinilai telah menunjukkan itikad baik dan berpartisipasi dalam proses negosiasi dengan sungguh-sungguh, meski menghadapi situasi domestik seperti pergantian pemerintahan.Sementara itu, baru-baru ini AS berhasil mencapai kesepakatan perdagangan dasar dengan Inggris dan Vietnam. AS pun terus meningkatkan tekanan terhadap negara-negara lain dengan menyatakan bahwa setelah masa penangguhan yang berakhir pada 8 Juli, negara-negara dapat dikenakan tarif timbal balik yang lebih tinggi daripada yang telah diumumkan sebelumnya, jika tidak ada kesepakatan yang tercapai.Untuk Korea Selatan sendiri, tarif timbal balik sebesar 25 persen sebelumnya telah diumumkan.