Pejabat Perdagangan Korsel dan AS Bahas Tarif Jelang Batas Waktu 9 Juli

Photo : YONHAP News

Pejabat tinggi perdagangan Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) menggelar negosiasi tarif menjelang batas waktu tanggal 9 Juli, yang menandai akhir dari jeda 90 hari pemberlakuan tarif oleh AS.Kementerian Perdagangan, Industri, dan Sumber Daya Korea Selatan pada Minggu (06/07) menyatakan bahwa Menteri Perdagangan Korea Selatan, Yeo Han-koo bertemu dengan Perwakilan Dagang AS, Jamieson Greer pada Sabtu (05/07) di Washington, D.C.Dalam pertemuan tersebut, Yeo memaparkan posisi Korea Selatan terkait tarif dan menyampaikan visi kerja sama manufaktur yang saling menguntungkan bagi kedua negara.Ia menekankan bahwa kesepakatan akhir harus mencakup penghapusan atau pengurangan tarif AS atas produk mobil dan baja asal Korea Selatan.Kementerian menambahkan bahwa kedua pihak juga membahas kemungkinan memperpanjang batas waktu 9 Juli guna memungkinkan negosiasi yang lebih mendalam.Kedua belah pihak disebut telah mengakui bahwa mereka telah bernegosiasi dengan “itikad baik” sejak pemerintahan Lee Jae-myung dilantik, dan sepakat bahwa perlu ada upaya lebih lanjut untuk memperkecil perbedaan yang masih ada.