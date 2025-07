Trump Umumkan Surat Pemberitahuan Tarif Mulai Dikirim ke Sejumlah Negara Mulai Senin Ini

Photo : YONHAP News

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump menyatakan bahwa pemerintah AS akan mulai mengirimkan surat pemberitahuan tarif kepada 12 hingga 15 negara mulai Senin (07/07).Berbicara kepada wartawan sebelum menaiki Air Force One di New Jersey pada Minggu (06/07), Trump menambahkan bahwa lebih banyak surat akan dikirim pada Selasa (08/07) dan Rabu (09/07).Ia mengatakan bahwa AS juga telah mencapai kesepakatan dengan sejumlah negara, sehingga akan ada kombinasi antara surat pemberitahuan dan perjanjian dagang.Trump menambahkan bahwa negosiasi dengan sebagian besar negara diperkirakan akan rampung sebelum 9 Juli, yang akan menghasilkan kesepakatan resmi atau penerbitan surat tarif.Mendampingi Trump, Menteri Perdagangan AS, Howard Lutnick mengonfirmasi bahwa tarif tersebut akan mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus. Ia juga menyebut bahwa Trump secara aktif terlibat dalam pembicaraan dagang dengan berbagai negara.