Presiden Lee Jae Myung Bertemu dengan Kardinal Lazarus Yoo Heung-sik di Seoul

Photo : YONHAP News

Presiden Lee Jae Myung bertemu dengan Kardinal Lazarus You Heung-sik yang diangkat sebagai Prefek Kongregasi bagi Rohaniwan di Vatikan.Di dalam pertemuan hari Senin (07/07) di Kantor Kepresidenan, Presiden Lee mengatakan bahwa dia berharap agar Vatikan menjalankan peran khusus untuk memperbaiki hubungan antar Korea.Lee juga menyebutkan Hari Pemuda Sedunia (WYD) yang merupakan festival bagi kaum muda yang diselenggarakan oleh Gereja Katolik di Seoul pada tahun 2027 mendatang.Presiden Lee berharap agar bisa bertemu dengan Paus Leo XIV sebelum mengunjungi Korea Selatan pada Hari Pemuda Sedunia tahun 2027. Ia juga berharap agar Paus berpeluang untuk mengunjungi Korea Utara di sela kunjungannya nanti.Kardinal You menjawab bahwa ketika Paus Leo XIV terpilih, dia merasa perdamaian di Semenanjung Korea tampaknya akan terwujud.Dia juga berharap Paus Leo XIV mengambil foto bersama dengan Presiden Lee Jae Myung dan Pemimpin Kim Jong-un ketika dia mengunjungi Korea Selatan pada tahun 2027 mendatang.Kardinal You menambahkan bahwa dia telah menyampaikan surat dari Lee kepada Paus Leo XIV. Paus juga mengizinkan Kardinal You jika mengundang Presiden Lee ke Roma.Menurut Juru Bicara Kantor Kepresidenan Kang Yu-jung, Presiden Lee mengatakan dia akan memberikan dukungan penuh untuk menggelar festival Hari Pemuda Sedunia di Seoul.Ia berharap agar Vatikan terus memerikan dukungan untuk memperbaiki hubungan antar Korea dan membuka dialog dengan Korea Utara.