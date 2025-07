Trump Umumkan Tarif 25 Persen untuk Seluruh Impor dari Korsel Mulai 1 Agustus

Photo : KBS News

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump mengumumkan bahwa pemerintah AS akan memberlakukan tarif balasan sebesar 25 persen terhadap seluruh impor dari Korea Selatan mulai 1 Agustus mendatang.Pengumuman tersebut disampaikan Trump pada Senin (07/07) melalui sebuah surat yang diunggah di platform media sosial miliknya, Social Truth. Dalam surat itu, Trump menyebut bahwa hubungan dagang antara kedua negara selama ini, sayangnya, jauh dari kata “resiprokal.”Surat tersebut ditujukan langsung kepada Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung. Dalam surat itu, Trump menyatakan bahwa AS akan mengenakan tarif sebesar 25 persen terhadap semua produk asal Korea Selatan yang masuk ke wilayah AS, terpisah dari tarif sektoral yang telah ada.Ia menambahkan bahwa barang-barang yang dikirim ulang untuk menghindari tarif yang lebih tinggi akan tetap dikenakan tarif lebih tinggi sesuai aturan.Trump juga memperingatkan bahwa jika Korea Selatan memutuskan untuk menaikkan tarifnya, maka berapa pun besarannya akan ditambahkan ke tarif 25 persen yang telah ditetapkan AS.Meski demikian, Trump masih membuka kemungkinan penyesuaian tarif tersebut. Ia menyatakan bahwa jika Korea Selatan bersedia membuka pasarnya yang tertutup bagi produk-produk asal AS, serta menghapus kebijakan tarif dan non-tarif serta hambatan dagang lainnya, maka AS mungkin akan mempertimbangkan revisi terhadap surat tersebut.