Penasihat Keamanan Korsel dan Menlu AS Bahas Isu Bilateral

Photo : YONHAP News

Penasihat Keamanan Nasional Korea Selatan, Wi Sung-lac menggelar pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Marco Rubio untuk membahas sejumlah isu penting antara kedua negara.Kantor kepresidenan Korea Selatan menyampaikan pada Selasa (08/07) bahwa dalam pertemuan yang berlangsung di Washington D.C. pada Senin (07/07) waktu setempat, kedua pihak melakukan diskusi mendalam mengenai penguatan hubungan bilateral, termasuk peningkatan pertukaran tingkat tinggi.Terkait negosiasi bilateral yang sedang berlangsung, Korea Selatan dilaporkan menekankan pentingnya melakukan konsultasi dalam kerangka yang lebih luas untuk memperkuat aliansi antara kedua negara.Pihak kantor kepresidenan juga menyampaikan bahwa Korea Selatan berharap pertemuan puncak bilateral dapat segera dilaksanakan untuk mendorong tercapainya hasil yang saling menguntungkan di berbagai isu yang masih tertunda.Menurut kantor kepresidenan, pihak AS menyambut baik pandangan tersebut dan mencatat bahwa meski surat pemberitahuan tarif dari AS telah dikirim kepada sejumlah mitra dagang utama, termasuk Korea Selatan, masih ada waktu hingga 1 Agustus sebelum kebijakan itu resmi berlaku.Pihak AS juga menyampaikan harapan agar komunikasi dengan Korea Selatan tetap berjalan erat guna mencapai kesepakatan sebelum tenggat waktu tersebut.Kedua pihak juga sepakat untuk memperkuat koordinasi dalam kerja sama di bidang industri galangan kapal. Mereka menekankan bahwa keterlibatan aktif dari pemerintah dan sektor industri kedua negara merupakan kunci untuk mewujudkan kolaborasi yang nyata dan saling menguntungkan di bidang tersebut.