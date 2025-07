Trump Rencanakan Tarif Impor untuk Semikonduktor, Obat-obatan, dan Tembaga

Photo : YONHAP News

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump pada Selasa (08/07) menyatakan bahwa pihaknya berencana untuk memberlakukan tarif impor terhadap produk semikonduktor dan farmasi.Pernyataan itu disampaikan Trump kepada wartawan dalam rapat kabinet di Gedung Putih. Ia menyebut bahwa dirinya akan segera mengumumkan tarif untuk obat-obatan, chip semikonduktor, dan sejumlah barang lainnya.Namun, Trump tidak memberikan rincian lebih lanjut terkait besaran tarif untuk chip semikonduktor maupun waktu pasti penerapannya.Untuk produk farmasi, Trump mengisyaratkan bahwa perusahaan-perusahaan obat akan diberi waktu sekitar satu hingga satu setengah tahun untuk menyesuaikan diri sebelum tarif diberlakukan. Ia memperingatkan bahwa tarif atas obat-obatan impor bisa mencapai hingga 200 persen.Trump juga mengumumkan bahwa AS akan memberlakukan tarif sebesar 50 persen untuk impor tembaga.Menteri Perdagangan AS, Howard Lutnick dalam wawancara dengan CNBC, menyatakan bahwa tarif baru untuk tembaga kemungkinan akan mulai berlaku pada akhir bulan ini atau paling lambat 1 Agustus.