AS-Korsel Diperkirakan Membahas Jumlah Pasukan Pertahanan

Photo : EPA / Yonhap News

Kepala Staf Gabungan (JCS) Korea Selatan, Kim Myung-soo dan Ketua JCS Amerika Serikat, John Daniel Caine mengadakan pertemuan bilateral untuk membahas isu-isu terkait aliansi kedua negara di Gedung JIC Yongsan pada Kamis (10/07). Pertemuan membahas isu penyesuaian peran pasukan AS di Korea Selatan dan peningkatan pembagian biaya pertahanan.Dalam sidang uji kelayakan pada bulan April lalu, Jenderal Caine yang saat itu belum menjabat menyatakan, jika ia menjabat nantinya, maka ia akan mengevaluasi jumlah pasukan AS di Korea Selatan dan Jepang dan menyampaikan rekomendasinya kepada menteri pertahanan dan presiden.Oleh sebab itu, perhatian publik kini tertuju pada kemungkinan penyesuaian jumlah pasukan AS di Korea Selatan yang saat ini berjumlah sekitar 28.000 personel.Ketua JCS AS mendatangi Korea Selatan pada Rabu (09/07) untuk menghadiri pertemuan Kepala Staf Gabungan Korea Selatan, AS, dan Jepang (Tri-CHOD) yang akan digelar di Seoul pada tanggal 11 Juli.Topik utama yang akan dibahas Tri-CHOD adalah penguatan kerja sama militer antara ketiga negara dalam menanggapi ancaman nuklir dan rudal dari Korea Utara.Sementara itu, Ketua JCS Korea Selatan dan Ketua JCS Jepang, Yoshihide Yoshida juga menggelar pertemuan dan membahas langkah-langkah untuk berbagi informasi terkait program nuklir dan rudal Korea Utara.