Seniman 'Bottari' Kimsooja Terima Penghargaan Seni dan Sastra dari Pemerintah Prancis

Photo : YONHAP News

Seniman kontemporer Kimsooja menerima penghargaan Ordre des Arts et des Lettres dari Pemerintah Prancis dengan pangkat Officier pada hari Rabu (09/07), dalam sebuah upacara yang digelar di Kedutaan Besar Prancis di Seoul.Kimsooja, yang berbasis di Seoul dan Paris, adalah seniman lintas disiplin yang menampilkan karya-karya yang melampaui batas-batas medium, mulai dari lukisan, jahitan, instalasi, pertunjukan, video, cahaya dan suara, hingga arsitektur.Lahir pada tahun 1957, Kimsooja dikenal sebagai “seniman bottari”, julukan yang berasal dari penerapan uniknya terhadap kain pembungkus tradisional Korea yang digunakan untuk membungkus dan membawa barang-barang.Dalam seni konseptual dan performatifnya, ia memang mereinterpretasikan bottari sebagai simbol pembawa memori, identitas, dan migrasi.Kimsooja terus berkarya secara aktif di Prancis selama lebih dari 40 tahun. Tahun lalu, ia menjadi seniman Korea pertama yang diundang sebagai seniman dengan wewenang penuh untuk mengisi ruang pameran di Bourse de Commerce–Pinault Collection, sebuah museum seni kontemporer swasta di Paris. Ia menggelar pameran tunggalnya di museum itu.Penghargaan dari pemerintah Prancis tersebut memiliki tiga tingkat, yaitu chevalier, officier, dan commandeur, dengan commandeur sebagai tingkat tertinggi. Ini merupakan penghargaan kedua yang diterima Kimsooja yang sebelumnya dianugerahi pangkat chevalier pada tahun 2017.Didirikan pada tahun 1957 oleh Kementerian Kebudayaan Prancis, Ordre des Arts et des Lettres merupakan penghargaan yang diberikan kepada individu yang telah memberikan kontribusi signifikan di bidang seni atau sastra.Kimsooja telah memamerkan karyanya di berbagai institusi budaya terkemuka. Sejak 1993, ia sudah berpartisipasi dalam Venice Biennale. Karya-karyanya juga pernah dipamerkan di Museum of Modern Art (MoMA) di New York, Documenta di Kassel, Biennale Lyon, dan Museum Guggenheim.