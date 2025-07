Jet Pengebom Strategis Ikut Latihan Udara Gabungan Korsel, AS dan Jepang

Photo : YONHAP News

Militer Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang melaksanakan latihan udara gabungan di wilayah udara perairan internasional sebelah selatan Pulau Jeju pada Jumat (11/07).Menurut Kementerian Pertahanan Korea Selatan, latihan kali ini melibatkan pesawat pengebom strategis B-52H milik AS serta jet tempur KF-16 milik Angkatan Udara Korea Selatan dan F-2 milik Pasukan Bela Diri Udara Jepang.Pesawat B-52H dikerahkan ke wilayah Semenanjung Korea untuk pertama kalinya pada tahun ini.Latihan tersebut juga bertepatan dengan digelarnya pertemuan Kepala Staf Gabungan (JCS) Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang yang berlangsung pada Jumat pagi di Seoul.Sebelumnya, pada 18 Juni lalu, ketiga negara juga menggelar latihan udara bersama yang melibatkan jet tempur F-15K milik Angkatan Udara Korea Selatan, F-16 milik Angkatan Udara AS, dan F-2 milik Pasukan Bela Diri Udara Jepang.Namun, saat itu tidak ada pesawat pengebom strategis yang dikerahkan dalam latihan tersebut.Kementerian Pertahanan Seoul menyatakan bahwa Korea Selatan, AS, dan Jepang akan terus menggelar latihan trilateral secara berkelanjutan dengan dasar koordinasi yang erat, untuk memperkuat kemampuan gabungan dalam mencegah dan merespons ancaman dari Korea Utara.