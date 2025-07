Korut Akan Kirim 30 Ribu Tentara ke Rusia

Photo : YONHAP News

Otoritas Intelijen Ukraina menganalisis bahwa Korea Utara akan mengirim 30 ribu tentara tambahan dari Korea Utara ke Rusia dalam beberapa bulan mendatang, dan tentara Korea Utara itu akan mengikuti latihan militer gabungan bersama Rusia dan Belarusia.Harian Inggris The Times mengutip dokumen Direktorat Intelijen Militer Ukraina (HUR) yang melaporkan bahwa kemampuan militer tradisional dan nuklir Korea Utara sangat baik ketika pengiriman militer ke Rusia.Menurut dokumen tersebut, 9.500 orang tentara khusus Korea Utara dikirim ke wilayah Kursk, dan setidaknya 4 ribu orang meninggal atau terluka. Pasukan Korea Utara cepat belajar cara menyembunyikan diri dari drone, memanfaatkan drone, dan lainnya.Pasukan tambahan Korea Utara akan mengikuti latihan militer gabungan antara Rusia dan Belarusia, Zapad 2025 yang digelar pada bulan September mendatang.Laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa Korea Utara akan mengirimkan 1,5 juta unit amunisi dalam tiga bulan berdasarkan dukungan dana dari Rusia. Selain itu, dukungan teknologi dari Rusia ke Korea Utara meningkatkan akurasi rudal balistik jarak pendek KN-23.Lapoaran HUR menekankan bahwa kerja sama antara Korea Utara dan Rusia memberikan peluang kepada Korea Utara untuk memodernisasi militer Korea Utara secara meluas seperti peningkatan pengalaman pasukan, pengembangan kemampuan misil dan nuklir, penyediaan sistem produksi senjata tercanggih, dan lainnya.Laporan itu mengkritik bahwa hal tersebut turut meningkatkan ancaman terhadap Korea Selatan, dan Jepang. Penggunaan kekuatan militer Korea Utara semakin membesar di masa depan karena AS, negara alinasi AS di Eropa dan Asia tidak mengambil langkah keras terhadap pengiriman pasukan Korea Utara ke Rusia.