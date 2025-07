Korsel Kebut Penyusunan Kerangka Negosiasi Sebelum Tarif Trump Diberlakukan

Photo : YONHAP News

Ketua Badan Negosiasi Perdagangan Yeo Han-koo mengatakan bahwa saat ini merupakan keputusan yang tepat untuk mengambil keputusan dan pilihan yang rasional mengenai rancangan negosiasi tarif sebelum diterapkan pada 1 Agustus mendatang.Amerika Serikat telah mengumumkan bahwa pihaknya menerapkan tarif 25% terhadap produk impor Korea Selatan. Negosiasi pun dilakukan Ketua Yeo yang mengunjungi AS untuk bertemu Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick.Namun karena waktu negosiasi yang singkat, Yeo fokus menyediakan kerangka besar hasil konsultasi di dalam negeri. Kerangka besar akan berisikan ambang batas terkait permintaan AS.Menurut Yeo, AS bertekad untuk mengurangi defisit perdagangan secara struktural, sehingga perlu mempertimbangkan investasi Korea Selatan terhadap AS, serta memperbaiki aturan atau sistem yang membatasi ekspor AS, khususnya pandangan yang strategis di sektor pertanian.AS dikonfirmasi menuntut izin impor daging sapi AS yang berusia lebih 30 bulan, perluasan impor beras AS dan deregulasi terhadap hasil rekayasa genetika (Genetically Modified Organism atau GMO).Ketua Yeo menyatakan bahwa dia akan melanjutkan negosasi dengan AS dalam waktu dekat setelah menyelesaikan pembahasan dengan kementerian terkait dan parlemen Korea Selatan.