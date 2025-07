Photo : YONHAP News

Sejumlah lagu original soundtrack (OST) film animasi Netflix bertema K-pop, 'KPop Demon Hunters,' berhasil masuk ke tangga lagu utama Billboard AS, ‘Hot 100’.Menurut Billboard hari Senin (14/07), lagu “Golden” yang dibawakan oleh girl grup HUNTRIX dari film animasi tersebut menempati posisi ke-6, naik 17 peringkat dibandingkan pekan sebelumnya.Lagu "Golden" tersebut meraih rekor dengan 18,8 juta kali streaming, 950.000 airplay, dan terjual tiga ribu kopi.Lagu itu masing-masing menempati urutan puncak baik di Billboard Global kecuali AS maupun Global 200.Billboard menyatakan ini merupakan kali pertama urutan puncak di dua daftar tersebut ditempati artis fiksi setelah daftar tersebut diluncurkan pada tahun 2020.Selain itu, lagu berjudul "Take Down" di dalam album OST 'KPop Demon Hunters' yang dinyanyikan oleh Jeongyeon, Jihyo dan Chaeyoung dari grup TWICE juga berhasil masuk ke urutan 86 di Hot 100.Film animasi "KPop Demon Hunters" menimbulkan sensasi besar setelah merebut posisi puncak di sektor film dari Netflix sejak dirilis bulan lalu.Netflix berencana mengajukan lagu "Golden" sebagai nominasi lagu tema untuk Academy Awards tahun depan.