Photo : YONHAP News

Soundtrack orisinal (OST) dari film animasi populer Netflix bertema K-pop, "KPop Demon Hunters", terus menunjukkan performa kuat di tangga lagu utama Billboard AS, 'Hot 100'.Menurut tangga lagu terbaru yang dirilis Selasa (15/07), lagu 'Golden' yang dibawakan oleh girl grup K-pop dari animasi tersebut, HUNTRIX, menempati posisi ke-6. Secara keseluruhan, total delapan lagu dari OST film animasi ini berhasil masuk secara bersamaan ke dalam tangga lagu single Billboard.Lagu 'Golden' mencatat lonjakan signifikan dengan naik 17 peringkat. Sementara, 'Your Idol' yang dibawakan oleh grup boyband Saja Boys yang bersaing dengan Huntrix dalam film, naik 15 peringkat dan kini berada di posisi ke-16.Lagu 'How It's Done' dari HUNTRIX naik 13 peringkat ke posisi 29, sementara 'Soda Pop' milik Saja Boys melonjak 14 peringkat dan kini menempati urutan ke-35. Selain itu, lagu duet antara Lumi dari HUNTRIX dan Jinwoo dari Saja Boys berjudul 'Free' menempati posisi ke-41, disusul oleh 'What It Sounds Like' dari HUNTRIX di posisi ke-43.Lagu 'Takedown' masuk chart dalam dua versi berbeda, yakni versi HUNTRIX dan versi yang dibawakan oleh Jeongyeon, Jihyo, dan Chaeyoung dari girl group TWICE. Versi HUNTRIX bertahan di tangga lagu selama dua minggu berturut-turut dan sekarang berada di posisi ke-51, sementara versi TWICE yang baru saja debut di chart, menempati posisi ke-86.Minggu lalu, hanya tujuh OST KPop Demon Hunters yang masuk dalam tangga lagu. Namun kini ada delapan lagu yang menempati tangga lagu yang juga menunjukkan kenaikan peringkat.Album OST "KPop Demon Hunters" juga menunjukkan performa kuat di tangga album utama, 'Billboard 200', dengan naik satu peringkat ke posisi kedua.