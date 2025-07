K-Pop Kuasai 5 Besar Penjualan CD di AS pada Paruh Pertama 2025

Photo : YONHAP News

Pada paruh pertama tahun ini, lima dari sepuluh album fisik (CD) terlaris di Amerika Serikat tercatat merupakan hasil rilisan dari grup idola K-Pop.Menurut laporan paruh pertama tahun 2025 dari Luminate, perusahaan riset data industri hiburan di AS, album "合 (HOP)" milik grup Stray Kids menempati posisi kedua dengan penjualan mencapai 149 ribu copy per tanggal 16 Juli.Di posisi ketiga, album "DESIRE : UNLEASH" milik ENHYPEN terjual sebanyak 145 ribu copy. Sementara itu, posisi keempat ditempati oleh ATEEZ lewat album "GOLDEN HOUR : Part.3", dengan total penjualan mencapai 116 ribu copy.Album "HAPPY BURSTDAY" milik SEVENTEEN menempati peringkat ketujuh dengan penjualan sebanyak 79 ribu copy, sementara "HOT" dari girl grup LE SSERAFIM berada di posisi kesembilan dengan 73 ribu copy terjual.Dengan demikian, lima dari sepuluh album fisik terlaris di AS pada paruh pertama tahun ini berasal dari grup K-Pop.Dalam daftar "Global Top 10 Songs" untuk paruh pertama tahun ini, lagu "APT." hasil kolaborasi antara Rosé dari BLACKPINK dan Bruno Mars mencatatkan 1.624 miliar kali streaming di seluruh dunia, menempati posisi kedua secara global.