RUU Senat AS Serukan Pertahankan Jumlah Pasukan AS di Korsel

Photo : YONHAP News

Rancangan Undang-Undang Anggaran Pertahanan tahunan Amerika Serikat diperkirakan akan memuat larangan penggunaan dana untuk mengurangi jumlah pasukan AS yang ditempatkan di Korea Selatan di tengah spekulasi tentang kemungkinan pengurangan pasukan di Semenanjung Korea.Menurut laman Kongres AS, Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional, RUU Senat untuk kebijakan pertahanan tahun fiskal 2026 mempertahankan ketentuan yang diperkenalkan di bawah pemerintahan Biden, untuk mempertahankan tingkat pasukan AS di Korea saat ini.RUU yang disetujui oleh Komite Angkatan Bersenjata Senat pada hari Jumat (11/07) lalu, mengatakan bahwa menteri pertahanan harus melanjutkan upaya untuk memperkuat aliansi di kemitraan keamanan AS di kawasan Indo-Pasifik.Disebutkan pula bahwa jumlah dana yang diizinkan untuk dialokasikan berdasarkan undang-undang tersebut tidak boleh digunakan untuk mengurangi jumlah total pasukan AS di Korea Selatan di bawah 28.500, atau untuk menyelesaikan transisi kendali operasional masa perang Komando Pasukan Gabungan Korea Selatan-AS dari komando yang dipimpin AS ke komando yang dipimpin Korea Selatan.