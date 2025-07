Ekspor Korsel Turun 2,2 Persen di 20 Hari Pertama Juli 2025

Photo : YONHAP News

Ekspor Korea Selatan turun sekitar dua persen dalam 20 hari pertama bulan Juli, meski pengiriman produk utama tetap menunjukkan performa solid.Menurut data awal dari Bea Cukai Korea yang dirilis pada Senin (21/07), total ekspor Korea Selatan mencapai 36,1 miliar dolar AS selama periode tersebut, turun 2,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.Namun, ekspor harian rata-rata justru naik 4,1 persen, didorong oleh berkurangnya jumlah hari kerja menjadi 15,5 hari, satu hari lebih sedikit dibanding tahun lalu.Ekspor produk unggulan nasional tetap kuat. Pengiriman semikonduktor meningkat 16,5 persen, sementara ekspor kapal melonjak tajam sebesar 172,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya.Sebaliknya, ekspor produk minyak bumi dan suku cadang otomotif masing-masing turun sebesar 17,5 persen dan 8,4 persen.Ekspor ke China dan Amerika Serikat (AS) masing-masing mencatat penurunan sebesar 5,9 persen dan 2,1 persen, di tengah ketidakpastian akibat tarif AS.Sementara itu, impor tercatat turun 4,3 persen secara tahunan menjadi 35,6 miliar dolar AS, menghasilkan surplus perdagangan sebesar 500 juta dolar AS.