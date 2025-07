Menteri Perdagangan AS Tegaskan Tarif Timbal Balik Mulai Berlaku 1 Agustus

Photo : Reuters / Yonhap News

Menteri Perdagangan Amerika Serikat (AS), Howard Lutnick menyatakan bahwa 1 Agustus adalah batas akhir bagi negara-negara untuk mulai membayar tarif timbal balik kepada AS, dengan mengisyaratkan bahwa negara-negara dengan ekonomi lebih kecil kemungkinan akan dikenakan tarif dasar sebesar sepuluh persen.Pernyataan itu disampaikan Lutnick dalam wawancara bersama CBS pada Minggu (20/07) ketika ditanya soal kemungkinan penundaan tambahan.Lutnick menegaskan bahwa 1 Agustus adalah batas final, dan tarif baru akan berlaku mulai tanggal tersebut.Ia menambahkan bahwa meskipun negara-negara masih bisa berdialog dengan AS setelah 1 Agustus, mereka tetap akan mulai membayar tarif sejak hari itu.Menurut Lutnick, negara-negara di Amerika Latin, Karibia, dan banyak negara di Afrika akan dikenakan tarif dasar sebesar sepuluh persen, sementara ekonomi yang lebih besar harus memilih untuk membuka pasarnya atau membayar tarif yang disebutnya sebagai “tarif yang adil” kepada AS.